Рязанцы пожаловались на странный туман и запах гари

Рязанцы пожаловались на странный туман и сильных запах гари в воздухе на улице Пушкина. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели. Также в соцсетях все больше появляется сообщений по данному поводу. Поданным телеграм-каналом, дым и вонь распространились в Московском и Железнодорожном районах.

Рязанцы пожаловались на странный туман и сильный запах гари в воздухе на улице Пушкина. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели.

Также в соцсетях все больше появляется сообщений по данному поводу. Поданным телеграм-каналом, дым и вонь распространились в Московском и Железнодорожном районах.