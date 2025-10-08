Вступил в силу приговор убийце двух человек на рязанском заводе

Приговор вынесли 30 июня 2025 года. Шарапова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности). Рязанский областной суд признал Шарапова виновным и назначил ему 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в силу.

Вступил в силу приговор убийце двух человек на рязанском заводе Михаилу Шарапову. Об этом сообщила пресс-служба облсуда в своих соцсетях.

Приговор вынесли 30 июня 2025 года. Шарапова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности).

Как установил суд, с ноября 2022 года по май 2023 года мужчина был заместителем гендиректора АО «Рязаньмонтажзаготовка». Новый бухгалтер предприятия проверила документацию и выяснила, что Шарапов неоднократно действовал в ущерб интересам завода.

Гендиректор обратился в суд для признания некоторых сделок ничтожными и в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности осужденного и бывшего руководителя предприятия.

Шарапов из-за личной неприязни 18 июня 2024 года взял охотничье ружье, приехал на предприятие и застрелил бухгалтера и гендиректора.

Рязанский областной суд признал его виновным и назначил 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.