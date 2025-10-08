В Рязанской области объявляли угрозу налета БПЛА

Уведомление поступило в 22:41 7 октября. Жителей Рязани и области призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 6:56 8 октября беспилотную опасность на территории региона отменили.