В Рязанской области объявляли угрозу налета БПЛА
Уведомление поступило в 22:41 7 октября. Жителей Рязани и области призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 6:56 8 октября беспилотную опасность на территории региона отменили.
В Рязанской области объявляли угрозу налета БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.
Уведомление поступило в 22:41 7 октября. Жителей Рязани и области призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».
В 6:56 8 октября беспилотную опасность на территории региона отменили.