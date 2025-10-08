Рязанец Константин Кучаев включен в сборную России по футболу

Рязанец Константин Кучаев впервые за последние пять лет был включен в окончательный состав сборной России по футболу. Об этом сообщает «Sport 24». На данный момент Кучаев выступает за клуб «Ростов». Сборная России проведёт два товарищеских матча: 10 октября команда сыграет с Ираном в Волгограде, а 14 октября — с Боливией в Москве.

Рязанец Константин Кучаев впервые за последние пять лет был включен в окончательный состав сборной России по футболу. Об этом сообщает «Sport 24».

На данный момент Кучаев выступает за клуб «Ростов».

Сборная России проведёт два товарищеских матча: 10 октября команда сыграет с Ираном в Волгограде, а 14 октября — с Боливией в Москве.