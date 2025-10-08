Рязанцы снова пожаловались на состояние улицы Аллейной

Рязанцы снова пожаловались на состояние улицы Аллейной в Дягилеве. Комментарий с фото опубликовали пол постами губернатора Павла Малкова в соцсетях. «Экологическая Рязань», — подписал фотографии житель. На фото можно увидеть ямы на дороге, большие лужи, грязь, а также строительный мусор около остановки. Напомним, похожее видео улицы Аллейной присылали читатели редакции РЗН. Инфо в начале сентября. Работы по благоустройству начнут в 2026 году.

Фото: соцсети