Рязанцы рассказали о дорожном конфликте с применением перцовки

Инцидент произошел в 22:30 7 октября на улице Тимакова. Отмечается, что из автомобиля «ВАЗ-21099» вышли двое молодых людей и стали угрожать водителю иномарки, предположительно, Volkswagen Polo. «После чего водитель иномарки в качестве самообороны достал перцовый баллончик и „забрызгал“ этих парней. В этот момент один из них достал уже свой перцовый баллончик и забрызгал прямо в машину! Вдобавок с ноги ударил по машине!» — указано в посте. По данным автора публикации, затем водитель Volkswagen Polo уехал. О причинах конфликта не сообщается.

Рязанцы рассказали о дорожном конфликте с применением перцовки. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Отмечается, что инцидент произошел в 22:30 7 октября на улице Тимакова. По словам автора поста, из автомобиля «ВАЗ-21099» вышли двое молодых людей и стали угрожать водителю, предположительно, Volkswagen Polo.

«После чего водитель иномарки в качестве самообороны достал перцовый баллончик и „забрызгал“ этих парней. В этот момент один из них достал уже свой перцовый баллончик и забрызгал прямо в машину! Вдобавок с ноги ударил по машине!» — указано в посте.

По данным автора публикации, затем водитель Volkswagen Polo уехал. О причинах конфликта не сообщается.

Официально информацию не комментировали.

Фото: группа «ПУВР» в «ВК»