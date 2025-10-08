Россиян ждут 12-дневные новогодние каникулы в 2026 году

Россиян ждут продолжительные новогодние каникулы в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости. Согласно производственному календарю, праздничные дни будут длиться с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, что составит целых 12 дней отдыха. По информации из постановления о праздничных и выходных днях, 3 и 4 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января. В результате, россияне, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут трудиться всего 247 дней в следующем году, а количество выходных и праздничных дней составит 118. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с РИА Новости отметил, что распределение праздничных и нерабочих дней в 2026 году будет организовано «хорошо».

Россиян ждут продолжительные новогодние каникулы в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно производственному календарю, праздничные дни будут длиться с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, что составит целых 12 дней отдыха.

По информации из постановления о праздничных и выходных днях, 3 и 4 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января. В результате, россияне, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут трудиться всего 247 дней в следующем году, а количество выходных и праздничных дней составит 118.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с РИА Новости отметил, что распределение праздничных и нерабочих дней в 2026 году будет организовано «хорошо».

Фото: Минтруд России