Россельхознадзор оштрафовал производителя сливочного масла из Рязанского района
В августе 2025 года специалисты управления установили, что организация не устранила ранее выявленные нарушения и не обеспечила производство продукции в соответствии с требованиями технических регламентов. По итогам проверки составлен протокол по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ. Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал предприятие на 150 000 рублей.
Оштрафован производитель сливочного масла из Рязанского района. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
