Россельхознадзор оштрафовал производителя сливочного масла из Рязанского района

В августе 2025 года специалисты управления установили, что организация не устранила ранее выявленные нарушения и не обеспечила производство продукции в соответствии с требованиями технических регламентов. По итогам проверки составлен протокол по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ. Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал предприятие на 150 000 рублей.