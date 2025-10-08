Над территорией России прошлой ночью сбили 53 украинских беспилотника

Над территорией России прошлой ночью сбили 53 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. 28 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, 11 — над Воронежской областью, 6 БПЛА — над Ростовской, по 2 беспилотника — над Брянской и Курской областями, по 1 БПЛА — над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.