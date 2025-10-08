Малков прокомментировал двойную работу по спилу деревьев в Рязани

«Варварского кронирования растений больше не будет. Если убираем больные и аварийные деревья, то не надо сначала ветки обрезать, а потом через две недели возвращаться на это место и спиливать остальное», — сказал Малков на заседании правительства. Вероятно, речь шла о сначала кронированных до пеньков деревьях «ради безопасности электросетей» на улице Ленина около рязанского правительства, а сегодня, 8 октября, полностью выкорчеванных. Напомним, в октябре в Рязани высадили более полутора тысяч саженцев. 18 октября пройдет единый день озеленения.

