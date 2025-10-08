Рязань
Малков обсудил с главой Росприроднадзора Радионовой экологическую ситуацию в регионе
Губернатор региона Павел Малков встретился с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой и обсудил экологическую ситуацию в регионе. Об этом он 7 октября написал в своих соцсетях.

Отмечается, что главное внимание уделили вопросам повышения экологичности производств и развития системы обращения с отходами.

«Одна из ключевых тем встречи — экологический мониторинг. В последние годы активно наращиваем возможности в этой сфере. Замеры и проверки проводят специалисты Росприроднадзора, других ведомств и ответственных предприятий. Сегодня важно выстроить единую систему, чтобы получать достоверные данные, на основе которых будем принимать решения, открыто и понятно рассказывать жителям о состоянии экологии», — написал Малков.

Он поблагодарил Светлану Радионову за внимание и поддержку Рязанской области.

Губернатор добавил, что для дальнейшего совершенствования экологической работы в регионе используют возможности нацпроекта «Экологическое благополучие».