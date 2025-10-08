ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды

Отмечается, что утром 8 октября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-700 метров. На дорогах снизится видимость, движение транспорта будет затруднено. Пешеходов и водителей ГАИ призвала «быть предельно внимательными» и соблюдать ПДД.