В Рязанской области сгорела хозпостройка

Информация о пожаре в селе Ходынино Рыбновского района поступила 6 октября в 09:05. Хозпостройку тушили девять человек, три единицы техники. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Пострадавших нет.