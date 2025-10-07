В Рязанской области сгорела хозпостройка
Информация о пожаре в селе Ходынино Рыбновского района поступила 6 октября в 09:05. Хозпостройку тушили девять человек, три единицы техники. Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязанской области сгорела хозпостройка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре в селе Ходынино Рыбновского района поступила 6 октября в 09:05. Хозпостройку тушили девять человек, три единицы техники.
Площадь пожара составила 36 квадратных метров.
Пострадавших нет.