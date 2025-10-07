Суд обязал медучреждение возместить расходы на лекарства для инвалида

Прокуратура Ухоловского района провела проверку по обращению местной жительницы, которая сообщила о нарушении прав ее сына на льготное лекарственное обеспечение. Установлено, что 23-летний юноша, являющийся инвалидом, нуждается в постоянном приеме медикаментов по жизненным показаниям. Однако органы здравоохранения не предприняли необходимых мер для обеспечения его лекарствами, в результате чего родители были вынуждены самостоятельно приобретать лекарства. В ответ на данную ситуацию прокурор района подал иск в суд с требованием возложить на медицинское учреждение обязанность возместить затраченные расходы. Суд удовлетворил исковые требования и обязал учреждение компенсировать родителям юноши более 11 тысяч рублей.

