На участке Московского шоссе в Рязани ликвидируют «выделенку»
На участке Московского шоссе в Рязани ликвидируют «выделенку». Об этом сообщает региональный минтранс.
Полосу для маршрутных транспортных средств ликвидируют на участке от путепровода до поворота к ТД «Барс» в направлении ТРЦ «Премьер».
Водителей призвали быть внимательными на дороге и соблюдать требования ПДД.