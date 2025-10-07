На участке Московского шоссе в Рязани ликвидируют «выделенку»

Полосу для маршрутных транспортных средств ликвидируют на участке от путепровода до поворота к ТД «Барс» в направлении ТРЦ «Премьер». Водителей призвали быть внимательными на дороге и соблюдать требования ПДД.

