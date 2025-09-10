Рособрандзор заявил, что почти 90% детей мигрантов не смогут попасть в школы РФ

В ведомстве рассказали, что с апреля по август 2025 года поступили 23 616 заявок на несовершеннолетних с иностранным гражданством. Среди них полный пакет необходимых данных предоставили лишь 8 223 заявителя. 5 940 детей попали на тестирование. Его смогли пройти только 2 964 участника.

