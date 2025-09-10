Рязань
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
2 103
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 334
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 958
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 527
Рособрандзор заявил, что почти 90% детей мигрантов не смогут попасть в школы РФ
Рособрандзор заявил, что почти 90% детей мигрантов не смогут попасть в школы РФ. Об этом пишет URA.ru.

В ведомстве рассказали, что с апреля по август 2025 года поступили 23 616 заявок на несовершеннолетних с иностранным гражданством. Среди них полный пакет необходимых данных предоставили лишь 8 223 заявителя.

5 940 детей попали на тестирование. Его смогли пройти только 2 964 участника.