Рособрандзор заявил, что почти 90% детей мигрантов не смогут попасть в школы РФ. Об этом пишет URA.ru.
В ведомстве рассказали, что с апреля по август 2025 года поступили 23 616 заявок на несовершеннолетних с иностранным гражданством. Среди них полный пакет необходимых данных предоставили лишь 8 223 заявителя.
5 940 детей попали на тестирование. Его смогли пройти только 2 964 участника.