Ушел из жизни певец Алексей Степин
Шансонье Алексей Степин скончался в 57 лет, о чём сообщило радио «Шансон» 6 октября. Причины смерти не уточнены. Артист оставался активным и здоровым, отмечал день рождения 5 сентября. Родился в Казани, в 1990-х переехал в Москву, где в 1997 году подписал контракт с Александром Толмацким и выпустил хит «Гули-гули», который также исполнила Надежда Бабкина. Степин писал песни для других исполнителей, отражая в творчестве своё мировоззрение. У Алексея осталась дочь Лариса. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.

Шансонье Алексей Степин скончался в возрасте 57 лет. Об этом стало известно в понедельник, 6 октября, благодаря информации от радио «Шансон».

Артист, который прославился такими хитами, как «Ты не балуй» и «Гули-гули», ушел из жизни при неуточненных обстоятельствах.

По словам представителей радио, Алексей выглядел здоровым и продолжал выступать до последних дней. 5 сентября он отметил свой 57-й день рождения.

Степин родился в Казани и в середине 1990-х годов переехал в Москву, где в 1997 году подписал контракт с Александром Толмацким и выпустил свою знаменитую песню «Гули-гули». Эта композиция позже была исполнена и Надеждой Бабкиной. Артист также писал песни для других исполнителей, подчеркивая, что его творчество отражает его мировоззрение.

У Алексея осталась дочь Лариса. Информация о дате и месте прощания с артистом будет обнародована позже.