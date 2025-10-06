Ушел из жизни певец Алексей Степин

Шансонье Алексей Степин скончался в 57 лет, о чём сообщило радио «Шансон» 6 октября. Причины смерти не уточнены. Артист оставался активным и здоровым, отмечал день рождения 5 сентября. Родился в Казани, в 1990-х переехал в Москву, где в 1997 году подписал контракт с Александром Толмацким и выпустил хит «Гули-гули», который также исполнила Надежда Бабкина. Степин писал песни для других исполнителей, отражая в творчестве своё мировоззрение. У Алексея осталась дочь Лариса. Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.

