Умер сын певицы Тины Тернер — Айк Тернер-младший

Айк Тернер — младший, сын знаменитой певицы Тины Тернер и музыканта Айка Тернера, скончался в больнице Лос-Анджелеса в возрасте 67 лет. Об этом пишет издание RadarOnline со ссылкой на племянницу Тины, Жаклин Буллок. Айк-младший умер 4 октября из-за отказа почек, его здоровье ухудшилось после инсульта в сентябре. Айк родился в 1958 году и был усыновлён Тиной во время её брака с Айком-старшим. Он работал звукорежиссёром у своей матери, но их сотрудничество было недолгим. Напомним, что Тина Тернер скончалась в мае 2023 года в возрасте 83 лет после борьбы с различными заболеваниями.

Фото: Frazer Harrison / Getty Images