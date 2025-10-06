Госдума предлагает заменить символы регионов на купюрах сценами ВОВ

В Госдуме предложили изменить дизайн российских банкнот, заменив изображения символов регионов на сцены, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Сергея Миронова. Он выразил недовольство выбором между деловым центром «Грозный-сети» и горой Эльбрус для изображения на банкноте в 500 рублей. Депутат отметил, что проигравшие в любом случае обидятся из-за «горячей» крови. Миронов предложил отказаться от «географического принципа» и вместо этого изобразить на рублях героические моменты ВОВ, которые объединяют все народы России. «Это наша общая память, гордость и боль. Давайте объединять людей, а не разъединять их», — добавил депутат.

