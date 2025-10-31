Рязань
Россиянам объяснили, как не потерять доступ к Telegram из-за новых ограничений
Отмечается, что Telegram начал массово распространять среди российских пользователей отдельную кнопку в настройках, через которую можно указать почту для входа. Это упростит россиянам авторизацию в аккаунте в условиях блокировки SMS и звонков. Ранее стало известно, что новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp перестали поступать СМС-сообщения и звонки. Позже Forbes сообщало, что инициатива ограничения принадлежит Роскомнадзору.

Россиянам объяснили, как не потерять доступ к Telegram из-за новых ограничений. Пост об этом 31 октября опубликован в канале «Код Дурова».

Отмечается, что Telegram начал массово распространять среди российских пользователей отдельную кнопку в настройках, через которую можно указать почту для входа.

По данным канала, это упростит авторизацию в аккаунте в условиях блокировки SMS и звонков.

Ранее стало известно, что новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp* перестали поступать СМС-сообщения и звонки. Позже Forbes сообщало, что инициатива ограничения принадлежит Роскомнадзору.

* - принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России