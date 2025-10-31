Стало известно, кому принадлежит инициатива с новыми ограничениями для Telegram

По данным издания, инициатива ограничить передачу СМС новым пользователям Telegram принадлежит Роскомнадзору. Отмечается, что операторы связи больше не доставляют сообщения с кодами подтверждения. Ранее сообщалось, что новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp* перестали поступать СМС-сообщения и звонки. * - принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в стране.