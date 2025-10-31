В России ограничили СМС и звонки для новых пользователей Telegram и WhatsApp*

В России новым пользователям мессенджеров Telegram и WhatsApp* перестали поступать СМС-сообщения и звонки. Об этом сообщает телеграм-канал «Код Дурова». По данным канала, российским операторам связи было предписано прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям мессенджеров по запросу подрядчиков Telegram и WhatsApp. При этом отмечается, что некоторые СМС-сообщения все же продолжают приходить, но не на все номера. Например, при попытке изменить номер телефона на номер операторов «Мегафон» и МТС сообщения доходят, в то время как на номера «Билайна» они не поступают. * - принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в стране.

