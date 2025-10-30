В Госдуме предложили отменить систему пенсионных баллов

Партия «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым предложила инициативу по снижению пенсионного возраста и отказу от системы пенсионных баллов в России. Об этом сообщил «Абзац».

Депутат отметил, что важно вернуть чиновников и депутатов в единую пенсионную систему, чтобы они могли более ответственно подходить к реформам, ощущая на себе условия, действующие для обычных граждан.

Миронов подчеркнул, что фракция ежегодно разрабатывает альтернативный бюджет, который содержит финансовые обоснования для социальных решений. Он предложил восстановить прежний пенсионный возраст — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — что уже предусмотрено в альтернативном бюджете. Для этого, по его словам, в 2026 году может быть выделено 3,5 трлн рублей.

Политик также предложил ликвидировать Социальный фонд как ненужного посредника между гражданами и государством и отказаться от системы пенсионных баллов, которая, по его мнению, создает доходное неравенство. Дополнительные средства для реализации этих мер могут быть получены за счет возврата резервов в казну, повышения налогов на сверхдоходы и отмены льгот для экспортеров сырья.