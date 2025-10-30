Скончался актер из фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»

Скончался народный артист СССР и заслуженный артист Узбекистана Якуб Ахмедов. Он умер в возрасте 87 лет. Причина смерти не указана. Якуб Ахмедов родился 3 января 1938 года в Намангане. Окончил в 1959 году Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского (сейчас — Государственный институт искусств и культуры Узбекистана). Якуб Ахмедов сыграл более 40 ролей в фильмах («Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», «Фуркат», «Зумрад», «Минувшие дни» и другие).

Скончался народный артист СССР и заслуженный артист Узбекистана Якуб Ахмедов. Об этом 30 октября сообщило ТАСС со ссылкой на Узбекский национальный академический драматический театр.

Якуб Ахмедов умер в возрасте 87 лет. Причина смерти не указана.

Он родился 3 января 1938 года в Намангане. Окончил в 1959 году Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского (сейчас — Государственный институт искусств и культуры Узбекистана).

Работал с 1958 года в Узбекском академическом театре драмы имени Хамзы (с 2001 года — Узбекский национальный академический драмтеатр). До 2013 года работал там директором.

Якуб Ахмедов сыграл более 40 ролей в фильмах («Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», «Фуркат», «Зумрад», «Минувшие дни» и другие). Участвовал в дублировании на узбекский язык более 400 фильмов.