Рязанская ГАИ анонсировала рейд «Дом-школа-дом». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Инспекторы проведут в четверг, 30 октября, комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей, на пешеходных переходах вблизи образовательных, дошкольных учреждений и жилых секторов, по маршрутам следования несовершеннолетних пешеходов.