Рязанская ГАИ анонсировала рейд «Дом-школа-дом»

Инспекторы проведут в четверг, 30 октября, комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей, на пешеходных переходах вблизи образовательных, дошкольных учреждений и жилых секторов, по маршрутам следования несовершеннолетних пешеходов.