ВТБ: в сентябре в России рынок автокредитов вырос на 17%

В сентябре в России рынок автокредитов вырос на 17%. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Согласно данным аналитиков, в сентябре банки выдали россиянам автокредиты примерно на 203 млрд рублей. Этот объем на 17% превышает результат августа, но на 18% ниже показателей сентября прошлого года.

В целом по итогам девяти месяцев объем автокредитования в России составил более 1,1 трлн рублей, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что показатели рынка еще отстают от прошлогодних результатов, разрыв сокращается.

Отмечается, что рынок автокредитования продолжает планомерную адаптацию, демонстрируя в последние месяцы устойчивую положительную динамику от месяца к месяцу.

По данным экспертов банка, текущую ситуацию можно охарактеризовать как «мягкий разгон» — рынок набирает обороты по мере снижения ключевой ставки.

«Ключевыми драйверами роста остаются субсидированные программы производителей и госпрограмма, работающие в сегменте новых автомобилей. При этом сегмент машин с пробегом сохраняет значительный потенциал, раскрытие которого ускорится в следующем году вслед за планомерным смягчением политики регулятора и ростом органического спроса. Это позволит рынку вернуться к траектории устойчивого роста», — заключили в банке.