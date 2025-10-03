В Рязани водитель «Лады» получил 7 суток ареста за тонировку

22-летнего водителя «Лады» остановили 2 октября на улице Соборной. Отмечается, что ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за тонировку, но не устранил нарушения. Водителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.