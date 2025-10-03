В Рязани объявили о поиске очевидцев наезда мотоциклиста на школьника

ДТП произошло 13 сентября в 17:00 на парковке у торгового центра на Московском шоссе. Столкнулись мотоцикл и электросамокат, которым управлял несовершеннолетний. Школьник получил травмы. По данным полиции, водитель мотоцикла скрылся с места ДТП. Всех, кто владеет какой-либо информацией об аварии, попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Лесная, дом № 28, кабинет 213, телефон +7 (4912) 29-95-86, 29-76-68.

