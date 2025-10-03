В Госдуме не поддержали скидки на такси для пенсионеров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала инициативу своего коллеги Ярослава Нилова о введении льготных тарифов и скидок для пенсионеров в службах такси. Об этом пишет «Абзац».
Она пояснила, что реализация данной идеи может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.
По словам Бессараб, для осуществления скидок государству потребуется компенсировать расходы транспортным компаниям, что может стать проблемой из-за недостатка средств. Она отметила, что такая нагрузка ляжет на региональные бюджеты, и не все субъекты Российской Федерации смогут выделить необходимые финансирования.
«Такие предложения нужно рассматривать прежде всего на заседаниях правительства соответствующего региона, исходя из состояния бюджета, в котором он находится. Если мы говорим о скидках в такси для каждого пенсионера, например, выделив на это 200 рублей, то в итоге это обернется миллиардами рублей», — прокомментировала депутат.
Бессараб также добавила, что во многих регионах уже существуют скидки и другие виды поддержки для льготников, что делает новую инициативу менее актуальной.