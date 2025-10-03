В Госдуме не поддержали скидки на такси для пенсионеров

Член комитета Госдумы Светлана Бессараб не поддержала инициативу Ярослава Нилова о льготных тарифах и скидках для пенсионеров в такси. Она отметила, что для компенсации расходов транспортным компаниям государству потребуется значительное финансирование, что создаст нагрузку на региональные бюджеты, не все из которых смогут обеспечить такие средства. По её словам, если выделять, например, по 200 рублей каждому пенсионеру, расходы превысят миллиарды рублей. Кроме того, в ряде регионов уже существуют скидки и поддержка для льготников, поэтому новая инициатива не всегда актуальна.

Бессараб также добавила, что во многих регионах уже существуют скидки и другие виды поддержки для льготников, что делает новую инициативу менее актуальной.