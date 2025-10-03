Ушла из жизни народная артистка России Нина Гуляева

Ушла из жизни народная артистка России Нина Гуляева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал МХТ имени Чехова.

Актрисе было 94 года. На мхатовскую сцену она вышла более 70 лет назад и сыграла на ней более 60 ролей.

Помимо прочего, Гуляева озвучила Буратино в мультфильме «Приключения Буратино», Ассоль из «Аллых парусов», главных героинь в «Сказке о царе Салтане» и Людмилу из «Руслана и Людмилы».

