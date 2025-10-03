Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 03
14°
Сбт, 04
15°
Вск, 05
16°
ЦБ USD 81.9 0.89 04/10
ЦБ EUR 96.05 0.71 04/10
Нал. USD 82.25 / 82.39 03/10 18:15
Нал. EUR 96.80 / 97.98 03/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 184
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 349
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 419
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 481
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Ушла из жизни народная артистка России Нина Гуляева
Актрисе было 94 года. На мхатовскую сцену она вышла более 70 лет назад и сыграла на ней более 60 ролей. Помимо прочего, Гуляева озвучила Буратино в мультфильме «Приключения Буратино», Ассоль из «Аллых парусов», главных героинь в «Сказке о царе Салтане» и Людмилу из «Руслана и Людмилы».

Ушла из жизни народная артистка России Нина Гуляева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал МХТ имени Чехова.

Актрисе было 94 года. На мхатовскую сцену она вышла более 70 лет назад и сыграла на ней более 60 ролей.

Помимо прочего, Гуляева озвучила Буратино в мультфильме «Приключения Буратино», Ассоль из «Аллых парусов», главных героинь в «Сказке о царе Салтане» и Людмилу из «Руслана и Людмилы».

Фото: Telegram-канал МХТ имени Чехова.