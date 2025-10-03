Telegraph: США заморозили обсуждение военной поддержки Украины
Отмечается, что обсуждение военной поддержки Украины со стороны Вашингтона заморожено после приостановки работы правительства США, поставки американского оружия могут быть задержаны.
США заморозили обсуждение военной поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издания Telegraph.
