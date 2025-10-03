Рязанский молодежный хор выступил на Первом канале в честь 130-летия Сергея Есенина
3 октября рязанский молодежный хор выступил на первом канале. Трансляция прошла в эфире утренней программы «Доброе утро». Выступление посвящено 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. Рязанские музыканты исполнили музыкальную композицию на стихи Сергея Есенина «Отговорила роща золотая…».
