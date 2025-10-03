Рязанцы пожаловались на разговаривающего по телефону водителя маршрутки

Инцидент произошел 3 октября в маршрутке № 75. Рязанка ехала от остановки со стороны Дядькова в центр Рязани. «Водитель маршрутки № 75 постоянно говорит по телефону. По дороге туда и обратно одна и та же картина. Обходительный, но телефон из рук не выпускает», — пожаловалась местная жительница.