Пенсионерку в тяжелом состоянии санавиация доставила из Сасова в рязанскую ОКБ

Отмечается, что одежда 87-летней женщины загорелась во время готовки. Пенсионерка получила сильные ожоги. Ее госпитализировали в Сасовскую ЦРБ. После оказания помощи и стабилизации состояния врачи провели консультацию с заведующим ожоговым отделением ОКБ Артемом Введенским. Медики решили транспортировать пациентку в специализированное отделение больницы санавиацией. Этот вылет стал 494-м.