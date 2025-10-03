Москвич украл у пожилого рязанца 200 тысяч рублей

Установлено, что в ноябре 2024 года мошенник убедил пенсионера «инвестировать» и в итоге завладел его деньгами. Правоохранители установили личность владельца счета, на который поступили средства. Им оказался житель Московской области. Прокуратура потребовала взыскать с «дроппера» похищенные сбережения.

