Москвич украл у пожилого рязанца 200 тысяч рублей
Установлено, что в ноябре 2024 года мошенник убедил пенсионера «инвестировать» и в итоге завладел его деньгами. Правоохранители установили личность владельца счета, на который поступили средства. Им оказался житель Московской области. Прокуратура потребовала взыскать с «дроппера» похищенные сбережения.
