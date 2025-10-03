Мессенджер Telegram оштрафовали на 7 миллионов рублей
Решение принял Таганский районный суд города Москвы из-за неисполнения российского законодательство. Такое же взыскание по административному делу назначили Pinterest Inc. и Twitch Interactive, Inc.
