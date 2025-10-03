Рязань
57 млн выделили на строительство водопровода для рязанских многодетных семей
57 миллионов 671 тысячу 757 рублей выделили на строительство водопровода для рязанских многодетных семей в Божаткове и Храпове. Соответствующие тендеры объявили на сайте госзакупок. Работы выполнят для водоснабжения жилых домов для 136 участков многодетных семей. Подрядчик должен проложить шесть тысяч 489 метров водопровода. Кроме того, там установят 20 пожарных гидрантов. Источниками водоснабжения будет водопровод, проложенный с Павловской очистной водопроводной станции. Также на госзакупках опубликовали тендер на строительство инженерных коммуникаций в Божаткове до границ 32 земельных участков для многодетных семей. Работы должны выполнить до 20 декабря. Напомним, в январе 2023 года стало известно, что части рязанских многодетных семей передадут участки без воды и дорог.

57 миллионов 671 тысячу 757 рублей выделили на строительство водопровода для рязанских многодетных семей в Божаткове и Храпове. Соответствующие тендеры объявили на сайте госзакупок.

Работы выполнят для водоснабжения жилых домов для 136 участков многодетных семей. Подрядчик должен проложить шесть тысяч 489 метров водопровода.

Кроме того, там установят 20 пожарных гидрантов. Источниками водоснабжения будет водопровод, проложенный с Павловской очистной водопроводной станции.

Также на госзакупках опубликовали тендер на строительство инженерных коммуникаций в Божаткове до границ 32 земельных участков для многодетных семей.

Работы должны выполнить до 20 декабря.

Напомним, в январе 2023 года стало известно, что части рязанских многодетных семей передадут участки без воды и дорог.