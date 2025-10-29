В Рязанской области снизилась заболеваемость ОРВИ

С 20 по 26 октября количество заболевших ОРВИ в регионе составило 5117 человек. Отмечается, что это ниже уровня предыдущей недели на 3,5%. Среди заболевших жители областного центра составляют 76,1%.