В Рязани пропала 70-летняя пенсионерка

Местонахождение Нины Аверкиной неизвестно с 29 октября 2025 года. Приметы: рост — 157 сантиметров, худощавое телосложение, волосы — короткие с проседью. Одежда: фиолетовая куртка с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки. Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам 112: +7 (920) 980-21-71.