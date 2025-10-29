В Рязани пропала 70-летняя пенсионерка
Местонахождение Нины Аверкиной неизвестно с 29 октября 2025 года. Приметы: рост — 157 сантиметров, худощавое телосложение, волосы — короткие с проседью. Одежда: фиолетовая куртка с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки. Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам 112: +7 (920) 980-21-71.
