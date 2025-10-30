В Рязани нашли пропавшую пенсионерку

Местонахождение 70-летней Нины А. не было известно с 29 октября 2025 года. Сообщалось, что женщина вышла из дома и не вернулась. 30 октября ее нашли живой. Подробности поисков не разглашаются.