В Рязани нашли пропавшую пенсионерку
Местонахождение 70-летней Нины А. не было известно с 29 октября 2025 года. Сообщалось, что женщина вышла из дома и не вернулась. 30 октября ее нашли живой. Подробности поисков не разглашаются.
