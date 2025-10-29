Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
Чтв, 30
Птн, 31
ЦБ USD 79.47 -0.35 30/10
ЦБ EUR 92.25 -0.69 30/10
Нал. USD 80.60 / 80.80 29/10 18:15
Нал. EUR 93.85 / 95.48 29/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
4 часа назад
183
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 375
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 948
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 201
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Умер «российский голос Брюса Уиллиса» Андрей Гриневич
Ему было 69 лет. Гриневич дублировал Брюса Уиллиса («Крепкий орешек 2», «Осада»), Алека Болдуина («Деловая женщина»), Чарли Шина («Горячие головы»), Шона Коннери («Робин Гуд: Принц воров»), Майкла Мэдсена («Бладрейн», «Город грехов»), Мэла Гибсона («Сила стихии», «Бандит»), Антонио Бандераса («Филадельфия»), Владимира Шевелькова («Гардемарины, вперед!») и других.

Умер «российский голос Брюса Уиллиса» Андрей Гриневич. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ему было 69 лет. Гриневич дублировал Брюса Уиллиса («Крепкий орешек 2», «Осада»), Алека Болдуина («Деловая женщина»), Чарли Шина («Горячие головы»), Шона Коннери («Робин Гуд: Принц воров»), Майкла Мэдсена («Бладрейн», «Город грехов»), Мэла Гибсона («Сила стихии», «Бандит»), Антонио Бандераса («Филадельфия»), Владимира Шевелькова («Гардемарины, вперед!») и других.