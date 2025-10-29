Умер «российский голос Брюса Уиллиса» Андрей Гриневич

Ему было 69 лет. Гриневич дублировал Брюса Уиллиса («Крепкий орешек 2», «Осада»), Алека Болдуина («Деловая женщина»), Чарли Шина («Горячие головы»), Шона Коннери («Робин Гуд: Принц воров»), Майкла Мэдсена («Бладрейн», «Город грехов»), Мэла Гибсона («Сила стихии», «Бандит»), Антонио Бандераса («Филадельфия»), Владимира Шевелькова («Гардемарины, вперед!») и других.