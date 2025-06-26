В Рязанской области ужесточат правила для гостиничного бизнеса

Начиная с 1 сентября любые неклассифицированные гостиницы или базы отдыха не смогут размещать свои объявления и предложения на популярных сайтах о путешествиях — такие публикации просто будут блокироваться."Поэтому все организации и предприниматели, которые предоставляют услуги временного проживания и платят туристический налог, должны зарегистрироваться в специальном государственном реестре (КСР)", — заключил Пронин.

В Рязанской области ужесточат правила для гостиничного бизнеса. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Михаил Пронин.

Он отметил, что начиная с 1 сентября любые неклассифицированные гостиницы или базы отдыха не смогут размещать свои объявления и предложения на популярных сайтах о путешествиях — такие публикации просто будут блокироваться.

«Поэтому все организации и предприниматели, которые предоставляют услуги временного проживания и платят туристический налог, должны зарегистрироваться в специальном государственном реестре (КСР)», — заключил Пронин.