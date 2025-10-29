Рязанская прокуратура добилась компенсации для 11-летнего ребенка-инвалида

Матери ребенка-инвалида из Ухоловского района возместят расходы на покупку средств реабилитации. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба надзорного органа.

Отмечается, что в прокуратуру обратилась мать 11-летнего ребенка и рассказала, что ее сын нуждается в постоянном использовании корсетов. Однако технические средства реабилитации не выдали вовремя. Их семья купила за свой счет.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала компенсацию в размере 85 тысяч рублей за самостоятельное приобретение корсетов, а также за моральный вред. Иск удовлетворили.