Россиянам сообщили, что теперь постельное белье в РЖД не входит в цену билета

Федеральная пассажирская компания (ФПК) изменила порядок продажи билетов в плацкартные вагоны поездов, убрав автоматическую отметку о согласии на приобретение постельного белья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Теперь постельное белье не входит в стоимость билета и предлагается пассажирам как дополнительная услуга. Отмечается, что при покупке билетов на сайте ОАО «РЖД» или через мобильное приложение клиентов информируют о возможности оформления постельного белья. Если же галочка о согласии не была поставлена, то белье можно приобрести у проводника за отдельную плату.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) изменила порядок продажи билетов в плацкартные вагоны поездов, убрав автоматическую отметку о согласии на приобретение постельного белья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Теперь постельное белье не входит в стоимость билета и предлагается пассажирам как дополнительная услуга.

Отмечается, что при покупке билетов на сайте ОАО «РЖД» или через мобильное приложение клиентов информируют о возможности оформления постельного белья.

Если же галочка о согласии не была поставлена, то белье можно приобрести у проводника за отдельную плату.