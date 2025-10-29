Под Рязанью археологи обнаружили следы поселения рязано-окских финнов

Раскопки проходили на мысу коренного берега реки Белой в районе села Бельское. Выявлен культурный слой, собрано большое количество обломков керамической посуды. «В данном случае было выявлено поселение скорее всего рязано-окских финнов на финальном этапе их существования (предположительно VII—VIII вв. н. э. Находки представлены фрагментами лепных плоскодонных горшков без орнамента со слабо отогнутыми наружу венчиками, изготовленными из ожелезненной глины с примесью шамота, редко дресвы. При этом было встречено несколько фрагментов от посуды более раннего времени (эпоха раннего железного века, I тыс. до н. э.), украшенной т. н. сетчатыми отпечатками», — рассказал археолог Дмитрий Иванов.