Реставраторы из Москвы показали процесс восстановления икон рязанского собора

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области посетила реставрационную мастерскую в Москве. Как сообщает пресс-служба ведомства, в этом месте сейчас восстанавливают 147 икон иконостаса Успенского собора, который является частью Кремля в Рязани. Специалисты инспекции смогли увидеть процесс реставрации икон и узнали о правилах их перевозки и хранения. Все работы проводятся под контролем Минкультуры РФ. Реставраторы поделились своим опытом и показали, как проходит восстановление икон. Они продемонстрировали уже отреставрированные изделия, а также те, которые еще находятся в работе.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области, во главе с начальником и сотрудниками отдела учета и сохранения, посетила реставрационную мастерскую в Москве. Как сообщает пресс-служба ведомства, в этом месте сейчас восстанавливают 147 икон иконостаса Успенского собора, который является частью Кремля в Рязани.

Иконостас Успенского собора — это самый высокий деревянный иконостас в России, его высота составляет 27 метров. Специалисты инспекции смогли увидеть процесс реставрации икон и узнали о правилах их перевозки и хранения. Все работы проводятся под контролем Министерства культуры России.

Реставраторы поделились своим опытом и показали, как проходит восстановление икон. Они продемонстрировали уже отреставрированные изделия, а также те, которые еще находятся в работе. Кроме того, на встрече были коллеги из Владимира, которые представили 3D-модель иконостаса и рассказали о текущих работах по реставрации.

Фото: Инспекция по охране ОКН Рязанской области