В Госдуме высказались о запрете «Айкос» в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что системы нагревания табака, такие как IQOS, являются менее вредными по сравнению с традиционными сигаретами, передает НСН. В связи с этим, вопрос о запрете этих устройств на уровне федерального законодательства не поднимался. Это заявление прозвучало на фоне инициативы губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о полном запрете вейпов и курительных устройств, включая IQOS. Куринный отметил, что, несмотря на готовность поддержать запрет на вейпы, нет оснований для ограничения систем нагревания табака, так как существует научная база, подтверждающая их меньшую вредность.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости