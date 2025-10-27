Рязанцев предупредили об отключении воды с 28-го по 29-е октября

Холодной воды не будет с 22:00 28 октября до 15:00 29 октября по адресам: 1-й район 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 корп.1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16 корп.1, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 21 корп.1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 78, 80, 80а, 87, 89, 91, 91 корп.1, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123; 2-й район 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 корп.1, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62а, 63а, 63б, 63 В, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 корп.1, 83; 3-й район 46, 46 корп.1, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 55, 60, 61, 62. Также снижена подача холодного водоснабжения в это же время по адресам: 1-го Мая; 1-й Аллейный проезд и др.