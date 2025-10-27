Рязанцев предупредили об отключении воды с 28-го по 29-е октября
Холодной воды не будет с 22:00 28 октября до 15:00 29 октября по адресам: 1-й район 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 корп.1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16 корп.1, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 21 корп.1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 78, 80, 80а, 87, 89, 91, 91 корп.1, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123; 2-й район 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 корп.1, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62а, 63а, 63б, 63 В, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 корп.1, 83; 3-й район 46, 46 корп.1, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 55, 60, 61, 62. Также снижена подача холодного водоснабжения в это же время по адресам: 1-го Мая; 1-й Аллейный проезд и др.
В Рязани 28 октября отключат водоснабжение. Об этом сообщили на сайте Водоканала города.
Холодной воды не будет с 22:00 28 октября до 15:00 29 октября по адресам:
- 1-й район 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 корп.1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16 корп.1, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 21 корп.1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 78, 80, 80а, 87, 89, 91, 91 корп.1, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123;
- 2-й район 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 корп.1, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62а, 63а, 63б, 63 В, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78 корп.1, 83;
- 3-й район 46, 46 корп.1, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 55, 60, 61, 62.
Также снижена подача холодного водоснабжения в это же время по адресам:
- 1-го Мая 1, 1а, 1 г, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8 корп.1, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 57, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77;
- 1-й Аллейный проезд 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 38, 40; (Дягилево).
- 1-й Базарный проезд 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40; (Дягилево).
- 1-й Дягилевский проезд 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30; (Дягилево).
- 1-й Индустриальный переулок 12, 13 (МБДОУ Детский сад № 9), 16;
- 1-й Озерный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14;
- 1-й Усадебный проезд 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18;
- 1-я Красная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 21, 22 (МБДОУ Детский сад № 23), 22а (ОГБУДО РЦДО), 23, 24, 26, 28, 28 корп.1, 28 корп.2;
- 2-й Аллейный проезд 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 37, 41, 43, 45; (Дягилево).
- 2-й Дачный переулок 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14/2, 15, 16/1, 17, 18/2, 19, 20/1, 21;
- 2-й Дягилевский проезд 2/15, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35; (Дягилево)
- 2-й Озерный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- 2-й Почтовый проезд 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11; (Дягилево).
- 2-й Усадебный проезд 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
- 2-я Красная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
- 3-й Аллейный проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39; (Дягилево).
- 3-й Дачный переулок 2 (МБУДО ДШИ № 5);
- 3-й Дягилевский проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22/11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 39, 41, 47, 49, 53, 59; (Дягилево).
- 3-й Озерный переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24;
- 3-й Центральный проезд 1, 3, 5, 7, 16; (Дягилево).
- 4-й Аллейный проезд 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32;(Дягилево)
- 4-й Дягилевский проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 корп.1, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 19, 20/19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30; (Дягилево).
- 4-й Озерный переулок 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24;
- 5-й Аллейный проезд 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11/24, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 корп.1, 30, 31, 32, 40; (Дягилево).
- 5-й Дягилевский проезд 1, 3, 5, 5 корп.1, 8 корп.2, 9, 9 корп.1, 11, 14, 14 корп.1, 17/18, 21, 23, 24, 25, 37;(Дягилево)
- 5-й Озерный переулок 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 22 корп.1, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34а, 36, 40, 42;
- 6-й Аллейный проезд 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25а, 26, 26а, 27, 29, 30, 32, 33, 37; (Дягилево).
- 7-й Аллейный проезд 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22 корп.1, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 42, 46; (Дягилево).
- 8-й Аллейный проезд 1, 1/75, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/55, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/58, 24; (Дягилево).
- Аллейная 1а, 2, 3/31, 4, 5/32, 6/21, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12/23, 14, 16, 18, 18/29, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/26, 54/43, 55, 56/66 (МБОУ Школа № 30), 57, 60, 62, 64/24, 66, 68/23; (Дягилево).
- Базарная 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 31, 33, 35, 37; (Дягилево).
- Березняковская 2, 3, 3 корп.1, 4, 5, 6, 7, 8/7, 9, 10, 11, 12, 12 корп.2, 12а, 14, 14 корп.1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70; (Дягилево).
- Бирюзова 1, 1 корп. 1 (МБУДО ДЮЦ Надежда), 1 корп.1, 1 корп.2, 1 корп.3, 1 корп.4, 1 корп.5, 1 корп.6, 1 корп.7, 1 корп.8, 2 (ОГБПОУ РКЭ), 2 корп.1, 3, 3 корп.1, 3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.4, 3 корп.5, 3а, 4, 4 корп.1, 4 корп.2, 4а (МБДОУ Детский сад № 125), 5, 5 корп.1, 5 корп.2, 6, 6 корп.1, 6 корп.2, 6а (МАДОУ Детский сад № 3), 7, 7 (МБУДО ЦДТ Приокский), 7 корп.1, 7 корп.2, 7б, 8, 8 корп.1, 8а (МБДОУ Детский сад № 16), 9/23, 10, 11, 12, 13, 13а (МБОУ Школа № 56), 13а (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 14, 15 корп.1, 15 корп.2, 17, 18, 19, 19 корп.1, 19а (МБОУ Школа № 35), 20, 20 корп.1, 20а (МБДОУ Детский сад № 28), 21, 21 корп.2, 22, 22 корп.1, 22а (МАДОУ Детский сад № 148), 23, 23 корп. 1 (МБУДО ЦДТ Приокский), 23 корп.1, 23а (МБОУ Школа № 65), 24, 24 корп.1, 24 корп.2, 25, 25а (МБОУ Школа № 66), 26, 27, 28, 29, 29 корп.1, 29а (МБДОУ Детский сад № 153), 30, 30 корп. 1 (ГБУ РО Рязань-Фармация), 30 корп.1, 31, 31 корп.1, 31а (МАДОУ города Рязани ЦРР-Детский сад № 158);
- Бронная 2, 2 корп.1, 4, 7, 11/37, 12, 13, 13 корп.1, 14, 15/44, 17, 18, 19, 19а, 20, 20 корп.1, 20а (МБДОУ Детский сад № 76), 21, 21а, 22, 24;
- Весенняя (п. Канищево) 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 33 корп.1, 34, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68;
- Вишневый переулок 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8 корп.1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- Восточная 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
- Гаражная 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- Дачная 1а, 2, 2а (МБОУ Школа № 40), 2б, 3, 3а, 4, 5, 5 корп. 2 (МБДОУ Детский сад № 107), 5 корп.1, 6, 8/23, 9, 11, 12 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ), 12 корп.1, 13, 14, 15, 16, 16 корп.1, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91;
- Дачная (п. Канищево) 1 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10а, 10б, 11, 12, 14, 15, 16, 17литера а, 17литера б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 45, 45 корп.1, 46, 48, 49, 49а, 51, 52, 54, 55, 55 корп.1, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 корп.1, 64, 65, 66, 67, 68, 68б, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77;
- Дашковская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп.1, 14, 15, 15 корп.1, 15а, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 54а;
- Детская 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1;
- Дорожная (п. Канищево) 1, 2, 2 корп.1, 3, 4, 4 корп.1, 4 корп.3, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13 корп.1, 14, 15, 15 корп.1, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41;
- Дягилевская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/7, 19, 20, 21, 22, 23, 24/7, 25, 27, 28, 28а, 29, 30, 31/6, 32, 34/32, 36, 37, 39, 40/32, 41, 42, 43, 44/31, 45, 46, 49, 51, 53, 54/64 (ГБУ РО ГКБ № 10), 54/64 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 6), 56/31, 60, 62, 64/12, 66, 68 корп.1, 70, 73, 73 корп.1, 73 корп.2, 74, 77, 78, 78 корп.1, 78б, 79, 81, 83/2, 85/1;
- Животноводческая 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 12 корп.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40 корп.1, 42, 44, 46;(Дягилево).
- Животноводческий проезд 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 11 корп.1, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;(Дягилево).
- Заречная 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/35, 12/33, 13/38, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/35;
- Интернациональная 1, 1 В (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 3), 1з (ГБУ РО ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой), 1и (ГБУ РО ОКПЦ), 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 3, 3 корп. 1 (МБДОУ Детский сад № 120), 3 корп.2, 3а ((ГБУ РО ОКБ)), 4, 4 корп.1, 4 корп.2, 5, 5 корп.1, 5 корп.3, 5а, 5б, 5 В, 5 г, 5д (МБУДО ДЮЦ Надежда), 5е, 6 (МБОУ Школа № 58), 7, 7а, 8/29, 10, 10а, 11, 11а, 11а корп.1, 11а корп.2, 11б, 11 В, 11д (МБДОУ Детский сад № 124), 12, 13, 13 корп.1, 13а, 13б, 13 В, 13 г, 14, 14а ((МБДОУ Детский сад № 137)), 15, 15а, 15б, 15 В, 15 В (ГБУ РО Детская стоматологическая поликлиника № 1), 16, 16 корп.1, 16 корп.6, 16а, 16б, 17, 17 корп.1, 18, 18 корп.1, 19, 19 корп.1, 19 корп.2, 20, 21, 21 корп.1, 21а (МБДОУ Детский сад № 154), 22, 22 корп.1, 22 корп.2, 23 корп.1, 24, 24 корп.1, 25, 25 корп.1, 26, 26 корп.1, 27 (МАОУ Школа № 69 Центр развития образования), 27 корп.2, 27 корп.3, 27 корп.4, 27 корп.5;
- К. Маркса 1/6, 2/7, 3, 3 (ГБУ РО ГКБ № 5), 3 корп. 3 (МБДОУ Детский сад № 104), 3 корп.1, 3 корп.2, 4, 4 корп. 1 (МБОУ Школа № 46), 6, 6 корп. 1 (Рязанская городская детская общественная организация детей и подростков-инвалидов «Росток»), 9 корп.1, 11, 11 (МБУДО ЦДТ Приокский), 11 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 14), 12;
- Княжье Поле 4, 6, 8, 16 корп.1, 23, 23 корп.1;
- Колхозная (п. Канищево) 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 6 В, 7, 8, 9, 9 корп.1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22 корп.1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 40, 40 корп.2, 41а, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 49 корп.1, 50, 51, 53, 53а;
- Колхозная (п. Семчино) 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5б, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53лит. А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 108а, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 120, 122, 126;
- Космонавтов 3, 4, 5 (ГКУ РО УОДМС), 7, 9, 9 корп. 3 (МБДОУ Детский сад № 101), 9 корп.1, 11 (МБОУ Школа-интернат), 13 (МБОУ Лицей № 52);
- Крайняя 5, 11;
- Крупской 1/13, 2/14, 3, 3 корп.1, 3 корп.2, 4, 4а (МБДОУ Детский сад № 106), 5, 5 корп.1, 5 корп.2, 5 корп.3, 7 (МБОУ Школа № 53), 8, 8 корп.1, 8 корп.2, 9, 9а (МБУДО ДШИ № 4 им. Е. Г. Попова), 10, 10 корп.1, 10 корп.2, 10а (МБДОУ Детский сад № 22), 11, 11 (ОГБУДО РЦДО), 12 корп.1, 12 корп.2, 13, 13 (ГБУ РО ГКССМП), 14, 14 корп. 2 (ГБУ РО МФЦ Рязанской области), 14 корп.1, 14 корп.2, 15 корп. 1 (МБДОУ Детский сад № 115), 15/18, 16, 16 корп.1, 18, 18 корп.1, 18а, 19 корп.1, 19 корп.2, 19 корп.3, 21, 21 корп.1, 21 корп.4, 22, 23, 24, 25, 26 (ГБУ РО ОКПЦ), 28, 28 корп.1;
- Культуры 1/14, 2/12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9/15, 10/11;
- Лагерная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
- Ленпоселок (п. Канищево) 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15 корп.1, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 42а, 42б, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 58 корп.1, 59а, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 73, ж1;
- Луговая 1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/31, 14, 15/34, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/33, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
- Луговая (п. Канищево) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 корп.1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 корп.1, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 43, 44, 45, 47;
- Луковская 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/29, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/6-43, 42/4, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61/27, 62/25, 63/30 лит. А, 63/30 лит. Б, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91;
- Магистральная 2, 2 корп.1, 3, 4, 4 корп.1, 5, 8, 8 корп.1, 8б с/т «молодой садовод», 13, 13 (ГБУ РО ГКБ № 5), 13 корп.1, 13 корп.2, 13 корп.3, 14, 14 корп.1, 15, 15 (МБУДО ЦДТ Приокский), 16, 16 (ГБУ РО ГКБ № 5), 16 корп.1, 16а (МБДОУ Детский сад № 146), 17, 17 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 15), 18, 18 корп.1, 19, 20, 21;
- Медицинская 5, 5 корп.1, 9 (ГБУ РО ГКБ № 5), 14, 16, 18, 20, 22;
- Молодежная 10/25, 11, 11 корп.1, 13, 15, 18 (ГКУ РО Безопасный регион), 18 (МКУ Управление по делам ГОЧС г. Рязани), 21, 21 корп.1, 21 корп.2;
- Молодцова 3, 4, 4 (ГБУ РО ГКБ № 5), 4 корп.1, 5, 5 корп.1, 5 корп.2, 6, 6 корп.1, 9, 10, 10 (МБУДО ЦДТ Приокский), 11, 11 корп.1, 11 корп.2, 12, 13, 13/6, 24 (МБУ СШ Сокол);
- Мушковатовская 1, 1 корп.2, 1а, 1 В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- Новикова-Прибоя 12, 12а (МБДОУ Детский сад № 79), 14, 16, 16а, 18, 20, 20 корп. 1 (МБДОУ Детский сад № 93), 22, 24, 24 корп.1, 24 корп. 2, 26;
- Новостройка 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 корп.1, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54;
- Овражная 2, 4, 6, 9, 62, 66/18, 68, 70/17, 72/18; (Недостоево).
- Озерный проезд (Семчино) 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 46, 48;
- Озерный проезд (Канищево) 32, 62;
- Октябрьская 1, 2, 2а (ГБУ РО ЦСККЛС), 3/1, 4, 4 (МБУ СШ Фаворит), 5 (МАУК ДК Приокский г. Рязани), 6, 8, 8 корп. 1 (МБДОУ Детский сад № 13), 10/13, 12, 12/14, 13 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 2), 13 (Правительство Рязанской области), 14, 15, 16, 17 (ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань), 18, 19, 20/11, 21, 22/24, 23, 24, 25, 26, 27/19, 28, 30/17, 31/1, 32/16, 33, 34, 36, 37 (МБУДО ЦДТ Приокский), 37 корп.1, 37 корп.2, 37а, 38, 39, 40/17, 42/18, 45, 47, 48/16, 49, 49 корп.1, 50, 51/8, 52, 53, 54, 55, 56, 56а (МБОУ Школа № 48), 57, 58, 58 корп.1, 59/1, 59/1 (ГБУ РО ГКССМП), 60, 60 корп.1, 62 (ГБУ РО СП № 1), 63а (ГБУ РО Поликлиника завода Красное Знамя), 64/22, 65;
- Орсовская 1, 1а, 1 В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 корп.1, 28, 29, 30, 31, 31 корп.1, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 75, 75-77;
- Парковая 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- Пирогова 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 (МБОУ Школа № 45), 11 корп.1, 13, 15, 17;
- Полевая (п. Канищево) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 54, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74 корп.1, 75, 76, 77, 77 корп.1, 78, 79, 80;
- Почтовая (п. Дягилево) 1, 1 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66;
- Преображенская 2, 3, 4, 5, 6, 8;
- Призаводская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп.1, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51а, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68;
- Промышленная 2, 10 (МБУ ССВПД Ритуал), 25 (ГБУ РО Консультативно-диагностический центр);
- Путевая 1, 2, 3, 4, 4 корп.1, 5, 6, 7, 8, 10, 10 корп.1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18литера б;
- Садовая (п. Канищево) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12 корп.1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34 корп.1, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44;
- Садовая (п. Недостоево) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 корп.1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 48
- Свободы (п. Семчино) 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61а, 61б, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135а, 136, 137, 139, 140;
- Северная 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11/42, 12/37, 13, 14/40, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
- Сельских Строителей строение 4и (МБУДО ДШИ № 2), 1, 1 корп.3, 1 корп.33, 1а, 1б, 1 В, 2а (МБДОУ Детский сад № 135), 2, 2 корп.1, 3, 3 корп.1, 3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.34, 3 корп.4, 3 корп.5, 3 корп.6, 3а, 3 В, 3 г, 3д, 3е, 3ж, 3ж (ГБУ РО Поликлиника завода Красное Знамя), 4, 4 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 7), 4 корп.1, 4 корп.2, 4 корп.3, 4 корп.4, 4а (МБОУ Школа № 70), 4 г, 4д, 4ж, 4з, 5, 5 корп.1, 5а, 5б, 5 В, 6, 6 корп. 4 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 3), 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 6а (МБДОУ Детский сад № 151), 40корп. 1 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 6);
- Семчин Лоск 1, 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 45 корп.1, 46, 46а, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58;
- Семчинская 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 1 корп.3, 3, 5, 9, 11, 11 корп.1, 11 корп.2, 11а (МАДОУ Детский сад № 35), 35 (ГБУК РО ИАЦ культуры и туризма);
- Советская (п. Канищево) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 корп.11, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42а, 43 корп.1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56а, 57, 57 корп.1, 58, 59, 59а, 60, 60б, 61, 61 корп.1, 61 корп.10, 61 корп.15, 61 корп.2, 61 корп.3, 61 корп.4, 61 корп.5, 61 корп.6, 61 корп.8, 61 корп.9, 61 В, 61 г, 62, 62а, 63, 63а, 63б, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77;
- Советская (п. Семчино) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 корп.1, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133;
- Станкозаводская 1/1, 1а, 2, 2 корп. 2 (МБДОУ Детский сад № 104), 2 корп.1, 3, 5/1, 6, 8, 9, 10, 11, 11 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 3), 12, 13, 14, 14 корп.1, 14/2, 15, 16, 17, 17 корп.1, 17 корп.2, 18 (МБОУ Школа № 74 им. А. С. Соколова), 19, 21, 21 корп.1, 21 корп.2, 22/10, 24, 25, 25 корп.1, 26, 27, 27 (МБУК ЦСДБ города Рязани), 28 корп.1, 28/9, 32, 32 корп.1, 32 корп.2, 43, 118 снт «пресс-1»;
- Старореченская 1, 1 корп.3, 1а, 1б, 1 г, 1е, 1ж, 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 корп.1, 15 корп.2, 15 корп.3, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 22, 23, 23уч. 11, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 32б, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 60 корп.11;
- Трехреченская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15а, 17, 20, 23, 25, 25а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 55, 55 корп.1, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63;
- Урожайная 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 45; (Дягилево).
- Усадебная 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23;
- Хиринская 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 1 корп.3, 1 корп.4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп.1, 13 корп.2, 14, 15, 15а, 15б, 15 В, 16, 16а, 16 В, 17, 17 корп.1, 18, 18а, 19, 19 корп.2, 19 корп.4, 19 корп.6, 19 корп.7, 19 В, 19д, 20, 21, 21 В, 22, 23, 24, 25-25а, 26, 26 а, 26 б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 корп.1, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 48; (Дягилево).
- Хиринский проезд 4, 6, 8, 10, 12, 14; (Дягилево).
- Хрюкина 1, 1а, 1б, 2, 3, 3 корп.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 40, 40 корп.1, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70;
- Центральная (Дягилево), 1а, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/21, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 52/12, 53/13, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 70, 70а, 72;
- Чапаева (п. Канищево) 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 59 корп.1, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 66 корп.1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 84 корп.1, 84б, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144а, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 165, 166;
- Шабулина проезд 25 (ОГБПОУ РПТК);
- Шаповская 1, 2, 2 корп.1, 2 корп.2, 3 корп.1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16 корп.1, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 22, 24, 24а, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36 корп.1, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 5), 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70 корп.1, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88;
- Школьная (п. Канищево) 1, 3, 3 корп.1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 16 корп.1, 17, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63а, 63б, 64, 66, 67;
- Школьная (п. Недостоево) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56а, 56д, 57, 57 корп.1, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87а, 89, 89 корп.1, 90;
- Школьная (п. Семчино) 1, 1 корп.1, 1е, 1ж, 1и, 1к, 1л, 1 м, 1н, 2, 2 корп.3, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 4б, 4 В, 4 г, 5, 5б, 5 г, 6, 6а, 6б, 7, 7 корп.2, 7 В, 7 г, 7д, 8, 8б, 8 В, 8 г, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- Энгельса 2/4, 3, 4, 4 корп. 1 (МБДОУ Детский сад № 89), 5 (МБОУ Школа № 20), 6, 7, 8, 9/9, 10/11 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 3), 10/7, 11/10, 11/10 (ГБУ РО Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань), 12/8, 14, 15/12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 23/9, 27, 28, 29, 31, 35/7, 41/8, 43, 45, 47, 51, 53;
- Ясеневая 1, 7, 12.
- м-он Московское ш.