Павел Малков: мы продолжаем развивать футбольную инфраструктуру в регионе

В крытом манеже Рязани состоялся финал Кубка Рязанской области по футболу памяти мастера спорта СССР Юрия Борисова. В решающем матче встретились команды «Ока-Молоко» из Шацкого района и «Germes» из Чучковского района. Победителями сезона стали: «Ряжский АРЗ» — чемпион области. «Ока-Молоко» — обладатель Кубка региона. «Рыбное» — победитель юношеского первенства.

Павел Малков заявил, что власти продолжают развивать футбольную инфраструктуру в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В крытом манеже Рязани состоялся финал Кубка Рязанской области по футболу памяти мастера спорта СССР Юрия Борисова. В решающем матче встретились команды «Ока-Молоко» из Шацкого района и «Germes» из Чучковского района.

Победителями сезона стали:

«Ряжский АРЗ» — чемпион области.

«Ока-Молоко» — обладатель Кубка региона.

«Рыбное» — победитель юношеского первенства.

«Впервые у нас футбольный сезон не заканчивается осенью, а продолжится зимой. Впереди первое детское зимнее первенство области, участие в котором примут более 80 команд. Сегодня в футбол в регионе играют более 40 тысяч человек. Работают два профессиональных клуба и более тысячи любительских команд. Мы продолжаем развивать футбольную инфраструктуру: построили крытый манеж, приводим в порядок спортивные площадки по всей области, в том числе „Рязань Арену“», — заключил губернатор.