Более 40 пар в Рязани зарегистрировали брак 25 октября

Более 40 пар в Рязани зарегистрировали брак 25 октября. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока». Выяснилось, что многие рязанцы выбрали в качестве дня заключения брака зеркальную дату — 25.10.2025. В сюжете отметили, что большинство молодоженов обращают внимание на комбинации чисел и верят в магию цифр. Также уточняется, что заявления на зеркальные даты стараются подать заранее. «Мы записались именно на эту дату, потому что она невероятная, вызывает много эмоций», — рассказала одна из невест. Как показали в сюжете, некоторые молодожены шутили, что выбрали именно такую дату, чтобы точно ее запомнить и не забыть про годовщину.

Фото: кадры из эфира ГТРК «Ока»